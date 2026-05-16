腹痛などの症状で緊急搬送され、緊急手術を受けていたことを伝えていたシンガーソングライターのアンジェラ・アキ（48）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。ファンに状況を伝えた。【写真】「リハーサルも少しずつ」アンジェラ・アキのショットきのう15日、公式サイトにて、23日と24日行われる公演について延期することを発表。体調は順調に回復しているが、しばらく安静とするためなど伝えていた。投稿で「無事に日