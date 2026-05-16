タレントの中山秀征（58）と元宝塚トップ娘役の白城あやか（58）の次男で俳優の中山脩悟（22）が15日、都内で初主演舞台「あゝ同期の桜」（8月13〜17日、東京・三越劇場）の製作発表会に出席した。榎本滋民氏の脚本が原作。1967年に初演され、出陣学徒役として緒形拳さん、若林豪（86）らが出演して評判を呼び、その後再演され続けてきた名作だ。錦織一清（60）が演出を手がけ、2024年から上演。昨年は中山優馬（32）が主演を