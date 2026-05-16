東京競馬場がある東京都府中市の日曜（17日）の予報は晴れ。土曜も好天の可能性が高く、ヴィクトリアマイルはパンパンの良馬場で行われるだろう。今週からBコースを使用。柵の移動により傷んだ部分はカバーされた。全体的に良好なコンディションで、例年通りの高速決着となりそうだ。