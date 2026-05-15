変動金利がどこまで上がるのかと、不安を感じている人は多いのではないでしょうか。日銀の追加利上げが続くなか、住宅ローンを変動金利で借りている人にとって、月々の返済額がどの程度増えるのかは切実な問題です。 結論からいうと、残高3000万円・残り25年という条件で金利が0.5％から1.0％に上昇した場合、月々の返済額は約6600円増えます。 本記事では、変動金利の仕組みから返済額が変わる条件、さらに0.