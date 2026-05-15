住宅ローン残高「3000万円」のわが家…もし変動金利が「0.5％→1％」になったら“月の返済額”はいくら増えますか？ いっそ「固定金利に借り換えるべき」ですか？ 判断のポイントも確認

変動金利とは？

変動金利とは、住宅ローンの返済期間中に適用金利が市場の動きに応じて変化する金利タイプです。固定金利と異なり、借入時の金利が返済終了まで維持されるわけではありません。

変動金利は「短期プライムレート」という指標と連動しており、短期プライムレートは日本銀行が決める政策金利に大きく影響を受けます。日銀が利上げを行うと短期プライムレートも上昇し、変動金利へと波及する仕組みになっています。



変動金利で返済額が変動する条件

変動金利を選んでいても、金利が上がってすぐに月々の返済額が増えるわけではありません。多くの金融機関では急激な家計負担の増加を防ぐため、5年ルールと125％ルールという2つの保護措置が設けられています。

5年ルールとは金利が上昇しても5年間は返済額を据え置くルールで、125％ルールとは5年ごとの見直し後も返済額の増加を直前の1.25倍以内に抑えるルールです。両ルールにより、金利が急上昇した場合でも、返済額が家計を急激に圧迫する事態を防げます。

ただし、返済額が据え置かれている間も利息負担は増えているため、元金の減りが遅くなるデメリットがあります。また、2つのルールはいずれも変動金利かつ元利均等返済の場合にのみ適用されるため、ローンの契約内容を事前に確認しておきましょう。



変動金利が0.5％から1.0％になると毎月のローン返済はどう変わる？

ローン残高3000万円・返済期間の残りが25年・元利均等返済、ボーナス返済なしという条件で、金利が0.5％から1.0％に上昇した場合の影響を試算してみましょう。

※ここでは5年ルールを考慮せず、金利上昇がそのまま返済額に反映された場合（または5年後の見直し時）の試算としています。

金利上昇前（0.5％）の月々返済額が約10万6400円のところ、金利上昇後（1.0％）の月々返済額は約11万3000円となりました。月々の増加額は約6600円、総返済額は25年間で約200万円増加する計算です。

住宅金融支援機構の調査によると、変動金利型ローン利用者の53.5％が金利変動リスクに不安を感じており、返済額の変化を数字で把握しておくのが大切な備えになります。

固定金利への借り換えを検討する際の目安は、一般的にローン残高が1000万円以上、残りの返済期間が10年以上、金利差が1.0％以上という3つの条件が揃った場合とされています。

まずは自分たちのローン残高と残り期間を確認したうえで、複数の金融機関でシミュレーションを依頼してみてください。



まとめ

ローン残高3000万円・返済期間の残りが25年という条件では、金利が0.5％から1.0％に上昇すると月々の返済額は約6600円増え、25年間の総額では約200万円の差になります。月額だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、長期間積み重なると家計への影響は決して無視できません。

借り換えを検討する際は、ローン残高が1000万円以上、残りの返済期間が10年以上、金利差が1.0％以上という3つの条件を目安にしましょう。

金利動向を注視しながら、家計の状況に合った返済計画を早めに見直しておくのが安心への近道です。



出典

住宅金融支援機構 住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用者（2024年度以前借入者）調査（2025年10月調査）】

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級