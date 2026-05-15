正直不動産いよいよ『正直不動産』の映画が5月15日（金）より全国公開される。2022年にNHKでドラマ化、主演が山下智久さんということでも注目された本作は、スカッとする痛快ビジネスコメディとして大人気に。これまで2シーズン＋スペシャルが放映されてきたが、このたびスケールアップしてスクリーンに登場する。主役・永瀬財地を演じる山下さんほか、後輩・月下を演じる福原遥さん、ライバル役のディーン・フジオカさん（神木