ミュージシャンの高橋まことが、5月13日のXで有権者を批判し、波紋を呼んでいる。「高橋さんは《安倍も碌でもなかったが、高市なんかもっと碌でもないだろう!?そんな事もわからないこの国の人々って自分には関係ないと思ってんだろとは思いますが!あんたらちゃんと自分の頭で考えないと碌でもないことになるのをわかってんのかな!?》と、疑問を投げかけました。さらに《頼むぜ!! ダメな事はダメなんだからな!!》と強調しています