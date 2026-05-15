フリーアナウンサーの高島彩（47）が15日までに自身のインスタグラムを更新。後輩女子アナウンサーの誕生日を祝福した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「か、かわいい」と題してつづり始めた。「いつかのランチ。なんと @ayako_kato.official@seika_inoueこの2人、お誕生日が同じという奇跡」とフジテレビの後輩である加藤綾子、井上清華との3ショットを投稿した。「お祝いさせてもらって、溢れんばかりの幸せを