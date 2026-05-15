廣畑実さん解説…速く振ろうとするほど陥る“落とし穴”小中学生が速く強いスイングをしようとすると、どうしても手や腕の力でバットを振ろうと意識してしまいがちだ。しかし、大阪桐蔭元主将で、野球塾「AMAZING」を運営する廣畑実さんは、手が主導のスイングではヘッドがスムーズに出てこないと指摘する。重要なのは下半身主導で手を操作することで、その鍵を握るのが前足のかかとを踏み込むタイミングだという。廣畑さんが