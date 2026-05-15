●上空の寒気は抜け 日本列島はシッカリ高気圧に覆われてくる●きょう15日(金)～週末は安定した晴天●日ざし強まるとともに一段と厳しい暑さ 気温30度以上の真夏日続々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう14日(木)は、県内で今年初めての真夏日を山口市内で観測するなど、暑さ厳しくなりましたが、午後は岩国、周南方面中心に急速に雨雲が発達して激しい雷雨…ひょうが降った所もあるなど、非常に不安定な空模様でもありま