お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が13日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。出身地にはコンビニが一軒もないと明かした。地方出身芸能人が集結し、地元の思い出や“田舎あるある”を語り合ったこの日。ナダルは京都府南部の南山城村出身とし、「京都で唯一の村なんでコンビニが一軒もない」と明かした。そのため「コンビニないから、最寄りの行こうと思ったら三