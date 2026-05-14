日本維新の会は１４日、北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪（大阪市）間の延伸ルートを巡り、国土交通省の五十嵐徹人鉄道局長が「おのずから結論は決まっている」と発言したことは不適切だとして、撤回と謝罪を求めた。五十嵐氏は同日、維新の国会議員らと面会し、陳謝した。現行の計画は、福井県小浜市などを通る「小浜・京都ルート」。駅や線路が地下に建設される予定の京都市で反対の声が根強く、自民党と維新でつくる与党