「ＤｅＮＡ−中日」（１４日、横浜スタジアム）演歌歌手の門松みゆきが始球式を行った。スポンサー「メモワール」の冠試合で、同グループのＣＭに出演している門松が登板。ＤｅＮＡのユニホーム、白のスカート姿でマウンドへ上がると、山なりのボールを本塁に投じた。門松は登板前、「Ｎｅｗネイル」としてＤｅＮＡカラーにそろえたネイルも披露。「人生初の始球式ものすっごく緊張しておりますが精一杯の笑顔と元気で頑