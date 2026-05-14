テックウインドは、同社が取り扱うドイツのPCパーツブランド「be quiet!」の電源ユニット新製品として、「POWER ZONE 2 1200W」を国内向けに発売すると発表した。5月15日から出荷・販売を予定する。be quiet!、静音ATX 3.1電源ユニット「POWER ZONE 2」に1200Wの大容量モデル既に850Wモデルと1000Wモデルをラインナップしている「POWER ZONE 2」シリーズに、1200Wの大容量モデルを追加するという内容。最大94.3%の変換効率を実現す