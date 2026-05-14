東宝は14日、黒澤明監督の1943年（昭18）の監督デビュー作「姿三四郎」の4Kデジタルリマスター版が、フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭の「カンヌ・クラシック」部門への出品が決まったと発表した。「カンヌ・クラシック」は04年に創設され、映画史における重要作品や修復作品を上映する部門で、15日（現地時間）に上映される。今回の4Kデジタルリマスター版には、公開から長年にわたり欠落していた12分間