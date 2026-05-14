“韓国のイチロー”などサンフランシスコ・ジャイアンツの外野陣による「過激なセレブレーション」が話題を呼んでいる。やや目のやり場に困るような行動がSNSを通じて拡散され、最終的に球団内部からも制止が入ったことがわかった。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式米メディア『ニューヨーク・ポスト』は5月13日（日本時間）、「ジャイアンツ外野手たちがドジャースを下した後に披露した“やや扇