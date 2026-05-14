「佐野君にハメられた」――前回ついに初自腹となった倉科カナが、きょう14日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜)の「ゴチになります!27」で、同期の佐野勇斗にクレームを入れる。佐野は「乱されてるようならまだまだ」と返し、新メンバー同士のバチバチムードに、増田貴久も「話術で勇斗をハメていく」と参戦し、ゴチバトルは波乱の展開を迎える。佐野勇斗○中村倫也、過去の戦