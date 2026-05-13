NHK連続テレビ小説『風、薫る』が、第7週に突入した。一ノ瀬りん（見上愛）や大家直美（上坂樹里）たちは、看護婦見習いとして病院での実習を始めるが、医師やベテラン看病婦、そして患者たちからもけむたがられ、なかなか受け入れられないーー。そんななかで存在感を増しているのが、看護婦養成所の教師、バーンズ（エマ・ハワード）だ。スコットランドから赴任してきたバーンズの指導は厳しい。だが、仕事に忠実で、その言葉