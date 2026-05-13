PUFFYが、 30周年記念アナログ盤『30th Anniversary』を本日リリースした。1996年5月13日、奥田民生プロデュースのもとシングル「アジアの純真」でデビューを果たしたPUFFY。「アジアの純真」はミリオンヒットを記録し、その後も「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」「愛のしるし」など数々のヒット曲を連発、日本のポップミュージックシーンにその存在感を刻み続けてきた。デビューから30周年という節目を迎える本日