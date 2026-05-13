大分銀行は12日、2025年度の通期決算を発表しました。 グループ全体では4期連続の増収増益となり、純利益は過去最高だったということです。 ◆高橋靖英頭取 「連結当期純利益は過去最高益となる105億円。過去最高益を計上した」 12日の決算発表。大分銀行の高橋頭取は業績の好調さを強調しました。グループ全体の2025年度通期の決算は一般企業の売り上げにあたる経常収益は994億2900万円。 最終的な利益である