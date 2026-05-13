阿波製紙 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は9500万円の赤字(前の期は2億7900万円の黒字)に転落したが、従来予想の1億2000万円の赤字を上振れて着地。27年3月期は5億5000万円の黒字に急浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の1億9900万円に減り、売上営業利益率は前年同期の7