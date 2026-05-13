5月11日、人気YouTuberのヒカルが、今度はナインティナイン岡村隆史に噛みついたことが物議を醸している。「とくに問題視されたのは、心を病んだ過去を持つ岡村さんへの『メンタル弱そう』という言葉でした」（芸能記者）この日、ヒカルが自身のYouTubeチャンネルでコラボしたのは落語家・立川志らく。先月、タモリを「面白くない」と評した件をめぐり、《見識不足》と苦言を呈していた志らくと “まさかの和解” 共演を果たし