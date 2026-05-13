〜 2026年1-4月の「税金滞納」倒産動向 〜2026年4月の「税金滞納（社会保険を含む）」倒産は、40件（前年同月比100.0％増）で、1-4月の累計は70件（前年同期比12.9％増）となった。コロナ禍で、納税猶予などの措置があった2021年1-4月の8件の8.7倍と大幅に増加した。負債総額は79億8,300万円（同66.7％減）で、大幅に減少した。これは最大の倒産がコールセンター運営、（株）UFジャパン（東京、破産）の負債7億3,400万円にとど