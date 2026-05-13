中道改革連合の前衆院議員の小沢一郎氏が2026年5月12日にXを更新し、現在参院内閣委員会で審議入りしている「国家情報局」を批判。一方、「この国にはつい最近まで特高警察がいて」とポストしたことから困惑の声も集まっている。「国民の関心が薄れる中、再び国家情報局なんて言い始めた」政府のインテリジェンス機能の強化に向けて設置される「国家情報局」。衆院の審議では情報収集の際、個人情報やプライバシーの保護に十分に配