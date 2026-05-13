『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）に対し、筆者は前作ファンとして怒り心頭に発している。5月6日（水）に第5話が放送された『102回目〜』は、1991年に武田鉄矢と浅野温子がダブル主演して、最高視聴率36.7％を記録した大ヒット恋愛ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編。『102回目〜』は霜降り明星・せいやと唐田えりかがダブル主演。前作主人公である星野達郎（武田）といまは亡き妻・薫（浅野）の娘である星野光（唐田