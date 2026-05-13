日本時間の１３日早朝にＭＳＣＩの定期入れ替えが発表された。今回の見直しでは、古河電気工業、三井金属、レゾナック・ホールディングスが採用された。一方、日本航空、エムスリー、マツキヨココカラ＆カンパニー、ＭｏｎｏｔａＲＯ、日本オラクル、積水化学工業、島津製作所、ソニーフィナンシャルグループ、シスメックス、ＴＩＳ、東急、豊田自動織機、ツルハホールディングス、ＺＯＺＯ