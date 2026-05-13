壁に貼られた1本のバナナが、9億円で落札される。にわかには信じがたいが、これが現代アートの現実だ。なぜ人は“それ”に巨額を払うのか。その裏側には、作品そのものではなく「価値を成立させる仕組み」がある。※本稿は、美術評論家の秋元雄史『芸術の価値とは何か AIが奪い尽くすからこそ、アートに“解”がある』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。バルーン・アートが140億円？クーンズ作品が映す資本主義現