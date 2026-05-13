iOS 27の発表まであと数週間に迫るなか、iPhoneでも特に人気の高い「カメラ」と「写真」アプリに追加される新機能の噂が報じられています。 撮影モードに、まったく新しい「Siri」モードが追加される見通しです。写真やビデオ、ポートレート、パノラマなどの既存モードと並ぶ独立したモードとして加わります。 このSiriモードは、これまで独立した機能とされていた「ビジュアルインテリジェンス」をカメラアプリ内に統合する