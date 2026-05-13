「大変です、バイトさんが羽交い締めに！」職場に乱入した男が絶叫「俺の嫁だ！」 女性店員が明かした切実な事情

職場にいきなり見知らぬ人間が乱入して暴れ出せば、誰だってパニックになるだろう。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食／年収400万円）の勤務する店舗に、新しい女性のアルバイトが入ってきた時のことだ。彼女は店の近くに引っ越してきたばかりで、小学生の娘と2人暮らしだという。

仕事の覚えも早くすぐに職場に馴染み、何より可愛い娘さんは「店のアイドル的存在」になっていた。スタッフ皆から大量のお菓子や文具をもらうほど、平和な日々が続いていたという。（文：篠原みつき）

「大変ですバイトさんが男に羽交い絞めにされて」

そんなある日、店員が男性のもとへ血相を変えてやってきた。

「大変ですバイトさんが男に羽交い絞めにされて引きずられます！！」

男性が「はっ？えーっ？と思い」急いで駆けつけると、見知らぬ男が女性を押さえつけているやばい光景が広がっていた。

男性が近づき、「落ち着いて！まず離しましょう！」と声をかけると、男は逆上してとんでもないことを叫び出した。

「うるせー！来るな！俺の嫁だ！お前には関係ねぇー」

いきなり現れた暴漢かと思いきや、なんと女性の夫だったのだ。驚いた男性が女性の方を見ると

「コクコクと頷いている。えっ旦那なの？」

その後、警備員が2人駆けつける騒ぎとなったが、夫婦らしいと事情を説明して2人を引き離した。女性は「少し時間下さい。話してきますので」と言い残し、男と姿を消したという。

「今度は、もっと遠くへ逃げる計画中」

戻ってきた女性から事情を聞くと、かなり深刻な状況だった。

「もう何年も離婚の話をして、あんな感じで話も進まず、計画して逃げてきた」

ようやく逃げてきた新天地だったが、あっさり夫に居場所がバレてしまったらしい。「今住んでる場所を教えたので店には来ない」と約束させたそうだが、根本的な解決にはなっていない。

その後もしばらく勤務していたが、やはり限界だったようだ。

「また急にいなくなると思うので皆さんに迷惑がかかるので」

こう言って退職の相談をしてきたという。女性は「今度は、もっと遠くへ逃げる計画中」とも明かしていたそうだ。

店としてはとんだ修羅場に巻き込まれた形だが、女性の事情を考えると胸が痛む出来事だ。

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