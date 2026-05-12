山形市は12日、認可保育所の6月入所に向けた利用調整業務の過程で、内定者情報を誤って送信し、一部の保育園に対し個人情報が漏えいしたと発表しました。山形市によりますと、認可保育所などの6月入所に向けた利用調整業務で、内定者の情報を保育園に電子メールで送信する際、本来は必要な情報のみを記載したPDFデータを送付すべきところ、エクセルファイルのまま誤って送信しました。このため、市内の認可保育所など4