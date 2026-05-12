お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとのドライブショットを披露した。近藤は「なぎちゃんと美味しい空気をいただきに」と書き出し、元NMB48でタレントの渋谷凪咲との写真をアップ。「ハッシュタグ深呼吸て書きたくなる」とし、「最高に満たされた日でした」と伝えた。これを受けて渋谷は、自身のストーリーズで「はーちゃんとのドライブもたのしかったです」と