東京証券取引所12日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日の米国株高が追い風となったほか、人工知能（AI）市場の拡大期待も相場を押し上げた。上げ幅は一時800円を超えた。終値は前日比324円69銭高の6万2742円57銭。東証株価指数（TOPIX）は31.97ポイント高の3872.90。出来高は約28億1228万株だった。