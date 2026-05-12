【第25話】 5月12日 公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月12日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第25話「三人目のLV99!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第25話では、ユイの天敵であるユニオン・ダガーが登場。「盗賊LV99」の彼女は、様々な搦め手でユイたちを翻弄する。 「裏ダンジョンおくさん」のペ