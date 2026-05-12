人工知能（AI）の活用が医療分野においても加速するなか、人々がより長く健康に生きられる未来の実現に向けて情熱を燃やす研究者や医師たち、そして注目のスタートアップやベンチャーを紹介する。第1回はAI創薬支援サービスを手がけるFRONTEO。