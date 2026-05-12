MISIAが、セイコーグループ株式会社（以下「セイコー」）の次世代育成活動「時育®」の新たな企業CMソングに、新曲「太陽のパレード」が起用されたことを発表した。「太陽のパレード」は、開催中の全国ライブツアー＜MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON＞でも披露され、本ツアーを象徴する楽曲としてすでにファンからも親しまれているという。セイコーは、「太陽のパレード」が持つ前へ進む力をやさしく照らし出すようなメ