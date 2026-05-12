©ABCテレビ 5月12日（火）の「相席食堂」がお届けするのは、「Ｒ-１グランプリ2026」王者に輝いた今井らいぱちが長崎県諫早市で相席する“おめでとう相席”！ 「Ｒ-１グランプリ2026」で悲願のチャンピオンに輝いた今井がやってきたのは、長崎県諫早市。「相席食堂」の野球シリーズでお馴染みのらいぱちだが、今回もほとんど似ていないピッコロのモノマネで登場し、千鳥は大喜び。そんならいぱちは昨年１年間で３本