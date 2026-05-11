2026年5月9日、YouTuberのカノックスター（かの）が自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の家族について語った。 （関連：【画像あり】「育児の姿勢が変わった」夫・かのについて指摘する妻・ヨメック） 撮影時、妻と子どもは妻の実家に帰省していたようで、家にはかのがひとりでいる状態だったようだ。妻と子どもが実家に帰ってしまった経緯については、かのが生活を「怠けすぎ」ていたことが原因だったという。