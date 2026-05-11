陸上自衛隊（資料写真）陸上自衛隊は１１日、第３１普通科連隊（横須賀市）に所属する２等陸曹（４９）を停職１カ月の懲戒処分とした。陸自武山駐屯地（横須賀市）によると、２曹は２０２３年９月２９日、千葉県習志野市内で、後輩隊員を膝蹴りするなどの暴行を加えた、としている。２曹は当時、訓練後に後輩隊員ら複数人と飲食店で飲酒をして、酔っていたという。同僚隊員からの報告で発覚した。陸自の調べに２曹は「深く反