LUNA SEAの結成記念日である5月29日（金）にリリースされる約6年ぶりの新曲「FOREVER」。本楽曲は、10thオリジナルアルバム『CROSS』、セルフカバーアルバム『MOTHER』『STYLE』に続き、U2など数多くの世界的アーティストを手掛け、グラミー賞6冠を誇る音楽プロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトがミックスを担当したことが明らかになった。さらに、「FOREVER」は5月11日（月）深夜25時より放送されＪがレギュラーパーソナリ