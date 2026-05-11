サクランボの盗難被害額が去年、過去10年で最悪となった山形県内。まもなく収穫時期を迎えるのを前に村山市で11日、盗難防止運動が始まりました。この運動は、これから収穫を迎えるサクランボやスイカの盗難被害を防ごうと、JAみちのく村山や警察などが共同で行うものです。11日の出発式には関係者らおよそ60人が出席しました。県警によりますと、去年1年間で確認されたサクランボの盗難は、山形市や寒河江市など4市1町で5件発生し