BAND-MAIDのワールドツアーが快調に進行中だ。しかも、そのさなかにも新たな情報が次々と到着している。そして何よりも重要なのは、2027年はお給仕（ライブ）活動を小休止することが公表されているとはいえ、すでに彼女たちの視線がその先にまで向かっているということだ。今回は4月下旬のある日、都内の某撮影スタジオを訪ねて5人に話を聞いた。そこで撮影された新衣装による最新のアーティスト写真とともに、現在の彼女たちの本