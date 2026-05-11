去年の国勢調査の速報値が公表され、石川県の人口は5年前の調査から4万4000人余り減り、110万人を割り込みました。おととしの震災で被害を受けた能登地方で、減少率が大きくなっています。速報値によりますと、去年10月1日時点の石川県の人口は108万8221人で、5年前から4万4305人減少しました。2000年の118万977人をピークに減少に転じ、今回は減少数、減少率ともに過去最大となっています。市町別にみると、人口が増加した