昨年6月24日に、お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号・田村淳さんと田村亮さんは解散を発表。そのちょうど1年後の今年6月24日に、東京・ユーロライブにて、トークライブを開催することを公表しました。ライブタイトルは「解散後」。解散したコンビが、わずか1年という短いスパンで再び2人きりのステージに立つ。こんなことはきわめて異例であり、ある意味、斬新な企画と言えます。ライブに向けてそれぞれのコメントも出されていて