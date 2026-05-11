Image: Spotify 本人かどうかじゃなく、人間かどうかの認証バッジ。時代が変わった。音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、アーティストの認証制度をスタートさせることになりました。同社は4月30日、Spotifyのポリシーを守り、安定したリスナー層を持ち、｢プラットフォーム内外で明確に識別可能なアーティストとしての存在感｣を備えたアーティストに"Verified by Spotify（Spotifyにより