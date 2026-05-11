商務部の関連部門責任者は5月10日の定例記者会見で、アジア太平洋経済協力（APEC）貿易相会合が5月22日から23日にかけて、江蘇省蘇州市で開催されると発表しました。会合では「開放的で予測可能な地域・多角的経済・貿易秩序の構築」「革新的で活力ある貿易投資協力の新たなエンジンの創出」などの議題について踏み込んで議論し、今年11月に開催されるAPEC首脳非公式会議に経済・貿易面での成果をもたらすことが期待されます。紹介