人気レースクイーンの池永百合（30）が11日までに自身のインスタグラムを更新。美脚“丸出し”のホットパンツ姿を披露した。「おはようございます何枚目が好き？」と問い掛け、白のホットパンツ姿でポーズを取っている4枚の写真をアップ。ハッシュタグで「沖縄」「沖縄旅行」「瀬長島」「ウミカジテラス」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ綺麗だよ」「あなたはとても美しいです」「綺麗な脚」「全