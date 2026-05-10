巨人に在籍3年…NPB通算18勝10敗、防御率2.57をマーク昨季まで巨人に在籍し、今季からナショナルズでプレーするフォスター・グリフィン投手が快投を続けている。9日（日本時間10日）時点で8試合に先発し、防御率2.12はメジャー全体8位。左腕ではトップに立ち、「巨人に帰ってきて」「めっちゃヒゲ生えてる」と日本のファンも仰天している。グリフィンは2022年オフにブルージェイズから巨人に加入。巨人1年目の2023年は20試合に