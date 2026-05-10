テレ東では、5月18日（月）深夜24時30分から、「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」と題した特別番組を放送することが決定！（※4回放送予定）撮影日：2025年9月【動画】40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ：ふぉ〜ゆ〜って、だれ？本番組は、映画「おそ松さん」を撮り終えたAぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫！Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔