大分県日出町では9日から城下かれい祭りが始まり多くの人でにぎわっています。 日出町が誇る特産品「城下かれい」を守り、後世へ繋いでいこうと行われる城下かれい祭り。2026年で41回目を迎えました。 メイン会場となった日出小学校では特設ステージや屋台が設けられ、青空の下、多くの家族連れが訪れていました。 また日出港では城下かれいとなるマコガレイの稚魚の放流も行われました。城下かれいは年々漁獲量が減っ