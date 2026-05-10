ことし3月の高知県内の有効求人倍率は前の月を0.05ポイント下回る1.10倍で、5か月ぶりの減少となりました。高知労働局が発表した雇用失業情勢によりますと、ことし3月の県内の有効求人倍率は前の月を0.05ポイント下回る1.10倍で、5か月ぶりの減少となりました。去年3月との比較でも0.03ポイント下落しています。一方、新規求人数は5562人で前の月に比べて323人増えて3か月ぶりの増加となりました。産業別でみると建設業、製造業、